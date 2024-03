Cina | governatore PBOC invita a riformare quote di FMI

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Boao, 27 mar – (Xinhua) – Pan Gongsheng,della Banca popolare cinese (), la banca centrale del Paese, oggi hato i Paesi asiatici a promuovere congiuntamente la riforma delledel Fondo monetario internazionale (FMI), in modo che l’istituzione finanziaria internazionale possa svolgere meglio il suo ruolo di centro della rete di sicurezza finanziaria globale. Pan ha formulato queste osservazioni partecipando a un sottoforum della Conferenza annuale del Boao Forum for Asia 2024, intitolato “Approfondire la cooperazione finanziaria in Asia”, tenutosi a Boao, nella provincia meridionale cinese di Hainan. I Paesi asiatici dovrebbero collaborare per promuovere la riforma delledel FMI e ottenere al piu’ presto l’adeguamento delle...