Ciclista di 28 anni travolto e ucciso da un Suv a Latina | la vittima è Mario Gustavo Lazzarini

(Di mercoledì 27 marzo 2024) L'impatto con il Suv è stato fatale per, il 28enne morto nell'incidente stradale a, mentre era in bicicletta. Il giovane faceva il cameriere in un pub.

Rivolta d’Adda (Cremona), 23 marzo 2024 – Un motociclista milanese di 46 anni è morto in un incidente stradale avvenuto a Rivolta d'Adda all'incrocio tra la provinciale per Cassano e la strada che ... (ilgiorno)

Codice della strada, maximulte per eccesso di velocità, alcol e guida con il telefonino: cosa cambia per gli autovelox - Codice della strada, ecco cosa cambia con il testo approvato oggi in via definitiva. Ritiro della patente per chi guida col telefonino, ubriaco, drogato e per chi abbandona gli animali. E poi stretta.ilmessaggero

Antonio Nibali si ritira dopo sette anni da professionista. Un futuro da ds - La stagione 2023 è stata l'ultima con un Nibali in gruppo. Dopo Vincenzo (al termine del 2022) anche Antonio ha detto basta. La Astana non ha rinnovato il contratto al fratello 31enne dello "squalo de ...messinasportiva

Codice della strada: novità per cellulari, autovelox, monopattini (targa e casco obbligatori). E multe anche da remoto - ma basterà che risulti positivo ai test perché scatti la revoca della patente e la sospensione di tre anni. BICI E MONOPATTINI – Più tutele per i ciclisti: oltre all’aumento delle piste ciclabili ...firenzepost