Ciclismo | Geraint Thomas all’attacco di Quintana | “Non dovrebbe neanche correre”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Non una settimana di apprezzamenti per Nairo, 34enne corridore della Movistar Team. Pochi giorni fa la denuncia di Wout Poels su avvenimenti accaduti durante il Giro di Catalogna, ora ci hanno pensatoe Luke Rowe durante ilCycling Club Podcast a rincarare la dose. I due stavano discutando di possibili nomi di favoriti per il Giro d’Italia, quando quello diè uscito fuori: “Nonnemmeno”, ha dettoriferendosi al colombiano. “Lo so”, ha concordato Rowe. “Piccolo ratto del ca**o”. Parole da cui poi sono scaturite alcune risate, quindi è difficile dire quanto fossero seri i due gallesi, ma le frasi restano e sui social c’è chi chiede provvedimenti nei confronti dei due ...