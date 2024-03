Ciclismo | Dwaars door Vlaanderen 2024 | percorso e altimetria

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Mercoledì 27 marzo scatta la. La classica belga, prova generale per il Giro delle Fiandre, partirà alle ore 12.15 da Roeselare e si concluderà a Waregem, intorno alle 16.30/17.00. I corridori saranno impegnati in 188.6km identici all’edizione passata, ma con l’aggiunta del muro Hellestrat, che porterà a 12 le salite (in ordine Volkegemberg, Hotond, Knokteberg, Kortekeer, Berg Ten Houte, Kanarieberg, la ripetizione di Knokteberg e Hotond, Ladeuze, Nokereberg e Nokere) fino al traguardo. Saranno sempre otto i settori di pavé. Christophe Laporte non proverà a difendere il trionfo dello scorso anno, i favoriti sono Wout Van Aert e Jasper Philipsen. DOVE SEGUIRE LA CORSA IN TV START LIST E FAVORITISportFace.