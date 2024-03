Chiudete quella strada | la strage silenziosa dei rospi innamorati

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Tempo di lettura: 4 minutiSono in migliaia, tra, rane, raganelle, animali che passano la maggior parte dell’anno nel bosco ma con l’affacciarsi della primavera si spostano per raggiungere l’acqua, accoppiarsi e deporre le uova. Sonoper dirla in termini romantici, e se al cuor che non si comanda, per gli anfibi il mix perfetto sono anche le condizioni meteorologiche, specialmente umidità e temperatura, e da queste latitidini il “letto” incantato del lago Laceno, sull’altopiano di Bagnoli, nel verde dei Monti Picentini. La migrazione è entrata nel vivo la seconda settimana di marzo, centinaia distanno scendendo dalle pendici boscose verso le rive del lago per dare inizio alla stagione degli amori. O almeno provaci. Perchè a metà del cammino i piccoli Bufo bufo trovano un bel pericolo: ...