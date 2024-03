Chiodo nell’insalata servita in una scuola di Milano La Lega chiede le dimissioni dei vertici della società comunale e dell’assessore

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Dopo i pezzi di vetro (all’inizio scambiati per plastica) e la blatta, ora è la volta di un. È la nuova sorpresa sgradita trovata nel piatto – in questo caso un’insalata di patate – del bambino di una delle scuole elementari la cui mensa è gestita daRistorazione, ladel Comune. Palazzo Marino sta ora facendo delle verifiche. Si tratta dell’ennesimo caso in poche settimane di un corpo estraneo trovato nel cibo degli alunni, stavolta in unadi via Ariberto. Lo scorso anno un bambino aveva trovato un bullone nel panino del pranzo al sacco. La procura dinei giorni scorsi ha aperto un’indagine sui pezzi di vetro nel pane. Il sindaco Giuseppe Sala aveva definito quell’episodio inaccettabile ma ha chiuso alla possibilità di selezionare un altro fornitore del servizio, ...

