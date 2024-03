Chiodo nell’insalata di patate di un alunno | allarme alla scuola elementare di via Ariberto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Milano, 27 marzo 2024 – Dopo il bullone nel panino del pranzo al sacco, i frammenti di vetro nel pane e la blatta nel pollo con, tutti alimenti somministrati da Milano ristorazione nelle mense scolastiche, ultimo in ordine di tempo è stato trovato unnell'insalata di. È successo nelladi via, ancora una volta in una mensa gestita da Milano Ristorazione, la società del Comune. Ilsarebbe stato trovato conficcatodi, il Comune sta ora facendo delle verifiche. Si tratta dell'ennesimo caso in poche settimane di un corpo estraneo trovato nel cibo degli alunni. Sul vetro trovato nel pane la procura di Milano ha aperto una indagine. Immediata la reazione ...