Chiodo nelle patate nel cibo della mensa per bambini | è allarme

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Nella scuola elementare di via Ariberto a Milano, un episodio inquietante ha scosso la comunità scolastica: nel piatto di un bambino, durante il pasto consumato nellagestita da Milano Ristorazione, è stato trovato unall’interno dell’insalata di. Questo evento rappresenta l’ultima di una serie di scoperte preoccupanti di corpi estranei nelfornito agli studenti delle scuole milanesi, spingendo l’amministrazione comunale a Palazzo Marino ad annunciare immediati controlli e verifiche. Ripetuti Incidenti nellaScolastica Questo non è il primo caso di oggetti estranei ritrovati nei pasti scolastici: in precedenza, erano stati segnalati pezzi di vetro, un coleottero e persino un bullone tra le pietanze servite agli alunni, sollevando serie preoccupazioni riguardo alla ...

