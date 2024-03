Children’s Book Fair 2024 a Bologna | l’evento si avvicina | di cosa si tratta

(Di mercoledì 27 marzo 2024), 27 marzo- Il conto alla rovescia sta per scadere. I padiglioni diFiere si apprestano, dall'8 all'11 aprile, a ospitare la 61esima edizione della Children's, vero e proprio punto di riferimento della letteratura per ragazzi, incentrata su aspetti delicati come il futuro dell'editoria e la nascita di nuove idee. L'evento Grande successo nell'edizione 2023, la numero 60, per laChildren's, che torna nelcon tante novità e importanti collaborazioni. Sono attesi 1500 espositori da circa 100 paesi e regioni del mondo, provenienti da tutti i continenti. La Slovenia parteciperà in quanto paese ospite d'onore. La novità più importante per la rassegna di quest'anno è l'entrata della ...

