Chiara Ferragni in piscina a Dubai lancia il trend del coordinato con top e micro pareo

Arriva la verità sulla presunta diffida che Chiara Ferragni avrebbe inviato a Fedez per impedirgli di parlare di lei a Belve L'articolo Fedez non potrà parlare di Chiara Ferragni a Belve? La verità ... (novella2000)

Fedez ha tradito Chiara Ferragni con Paola Di Benedetto L'ex madre natura risponde al gossip - L'ufficializzazione della separazione tra Fedez e Chiara Ferragni sembra essere sempre più vicina, si attende solo un comunicato stampa che lo annunci (e gli avvocati ci stanno ...ilmessaggero

Paola Di Benedetto e Fedez, tutta la verità. E intanto Chiara Ferragni... - La conduttrice ha deciso di parlare: cosa ha detto sul presunto gossip e come ha reagito l'imprenditrice digitale ...tuttosport

La nuova vita da single di Fedez in un appartamento in zona Castello Sforzesco - Il rapper si è trasferito in un appartamento di 400 metri quadri in pieno centro a Milano, «in cui accogliere i veri e unici amori della mia vita, Leo e Vittoria» ...vanityfair