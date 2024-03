Chi muore di più? Giovani e precari

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Anche nelle Marche il 2023 è stato un anno da dimenticare per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro. In tutta la regione si sono registrati 16.918 casi, di cui 28 mortali, mentre nel 2022 sono stati 18.776 di cui 36 mortali. Il 6,7% di questi episodi è stato denunciato nel settore delle costruzioni e il 2,7% nel manifatturiero, in particolare gomma e plastica (+12,1%). Spesso le vittime sono lavoratorio senza contratti regolari e di origine straniera (+10,6%) o(+ 15,8%). È questa la fotografia che emerge dai dati Inail elaborati dall’Ires Cgil Marche. Un altro dato importante riguarda le malattie professioni che, in dieci anni, aumentano del 104%. "Nel 2023 abbiamo registrato un leggero calo degli infortuni, ma il dato resta comunque altissimo e aumentano le malattie professionali, soprattutto nel settore delle costruzioni e nel ...