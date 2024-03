Chi l’ha visto? Federica Sciarelli “va in pensione” ma lei aveva detto tutt’altro

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Per usare le parole di, c’è preoccupazione per un rumor che riguarda proprio la giornalista e conduttrice di Chi? Secondo TvBlog infatti,dovrebbe andare innel 2025, ma avrebbe un anno di ferie non godute e questo metterebbe la Rai nelle condizioni di ridefinire gli accordi con lei, anche nel tentativo di delineare il futuro della trasmissione. Tuttavia lei, in un’intervista della scorsa estate,lasciato intendere che non avrebbe lasciato tanto facilmente il programma che ama e che guida esattamente da 20 anni. TvBlog spiega che l’attuale stagione di Chi? non è in discussione e si concluderà come sempre a luglio. Il problema, per la Rai, riguarda la prossima stagione ...