Chi l’ha visto di Federica Sciarelli | stasera su Rai3 | anticipazioni | scomparsi e casi della puntata di mercoledì 27 marzo 2024

E’ confermato : l’istituto comprensivo “Iqbal Masih” di Pioltello resterà chiuso il 10 aprile prossimo in occasione della festa per la fine del Ramadan . Senza la benedizione del ministro ... (thesocialpost)

Federica Sciarelli verso la pensione lascia Chi l’ha visto Il rumor che fa tremare i fan - Per Federica Sciarelli è arrivato il momento di andare in pensione Trema il pubblico di Chi l'ha visto che spera di vederla in quello studio ancora per molto tempo ...ultimenotizieflash

Chi l’ha visto, i casi e gli ospiti di stasera 27 Marzo - Scopri i misteri di "Chi l'ha visto" del 27 marzo: i casi di Antonella Di Massa, Giusy Ventimiglia e Paola Casali ti aspettano su Rai 3.napolike

"Chi l’ha visto": Sciarelli tira fuori video inediti sul caso Di Massa (e intanto fa tremare la Rai). Cosa succede - Stasera, mercoledì 27 marzo, su Rai3 Federica Sciarelli ritorna sulla storia di Antonella Di Massa. Spazio anche alla testimonianza delle figlie di Paola Casale ...libero