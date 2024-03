Chi ha colpito Edoardo Conte nel finale di Mare Fuori?

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 27 marzo 2024)Epilogo ‘col botto’ per la quarta stagione di, in onda stasera in prima serata su Rai2. Tra uscite di scena, misteri da risolvere e un cliffhanger in grado di tenere i telespettatori col fiato sospeso, la fortunata serie Picomedia si appresta a salutare il suo pubblico fino al 2025, anno in cui andrà in onda la quinta stagione, ufficialmente confermata. Che cosa sappiamo sui nuovi episodi? Facciamo il punto della situazione. Attenzione: il post contiene alcuni spoiler. I possibili addii Partiamo dagli addii. Tutto lascia pensare che i telespettatori dovranno dire addio, o almeno arrivederci, a Carmine di Salvo (Massimiliano Caiazzo), ormai lontano da Napoli con la figlia Futura e una nuova identità con la quale ricominciare dopo il mancato ...