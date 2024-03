Chi è la fidanzata del pilota Ferrari Carlos Sainz?

Leggi tutta la notizia su bellezze.tv

(Di mercoledì 27 marzo 2024) IldellaFormula Uno, in questi giorni è sotto i riflettori e tutti i media parlano di lui per diverse ragioni. La prima di queste è la vittoria dellanell’ultimo Gran Premio d’Australia dopo diversi mesi di incontrastato dominio Red Bull soprattutto con il campione del mondo Max Verstappen. La vittoria è arrivata, tra l’altro, dopo il forfait dello stessoal gran premio di Gedda che ha dovuto saltare a causa di un attacco di appendicite che ha richiesto un intervento chirurgico.la domenica del gran premio di Gedda dopo sole 24 ore dall’operazione era già nel paddock insieme alla squadra e ha fatto di tutto per essere presente al gran premio di Australia disputato solamente due settimane dopo ...