Chelsea | che stangata per Romeo Lavia | stagione finita per infortunio

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Arrivano pessime notizie dall’infermeria in casa. Ladei Blues è stata ben al di sotto delle aspettative e la situazione rischia di complicarsi ulteriormente. Il centrocampistasalterà il resto dellaa causa di un problema fisico. “Il centrocampistapurtroppo salterà il resto della nostra2023-24 a causa di un nuovodurante il suo recupero. Recenti accertamenti medici hanno confermato che, che ha subito un gravealla coscia contro il Crystal Palace a dicembre, non tornerà in campo in questa”, si legge sul sito del club. Chi è...