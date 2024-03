Cesare Cremonini & Friends | le collaborazioni del cantautore

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 27 marzo 2024) La storia diè simile a quella di tanti cantanti, nostrani e non. Nel 1999 esordisce come frontman dei Lùnapop, gruppo pop rock che ha donato a lui popolarità ed esperienza, e a noi successi intramontabili, come 50 Special, Un giorno migliore, Vorrei e Qualcosa di grande. Il destino di buona parte delle band, si sa, è quello di avere vita breve, e i cinque regaz non sono un’eccezione. Dal loro scioglimento, però, la nuova stella di Bologna inizia a brillare per conto suo. La prima fatica da solista è Bagùs, ovvero “Tutto ciò che è positivo e bello” in indonesiano, un titolo che si rivela profetico. Gli uomini e le donne sono uguali, PadreMadre, Vieni a vedere perché e Latin Lover trascinano il disco, rilanciando la carriera dell’ex popstar. Da allora,non si è più fermato, e album come Maggese e Logico lo ...