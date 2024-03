Celine Dion condivide foto rara con tutti e 3 i figli | “profondamente grata” – fan si commuovono

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di mercoledì 27 marzo 2024) La cantanteha passato un periodo difficile negli ultimi tempi a causa della sua diagnosi di sindrome della persona rigida, che, secondo quanto riferito, stava peggiorando sempre di più. Ora sembra che la cantante stia meglio. Di recente ha pubblicato unache ha fatto parlare i fan! Continuate a leggere per saperne di più su ciò di cuiparlano.ha dovuto cancellare il suo tour mondiale dopo che le hanno diagnosticato la sindrome della persona rigida (SPS), una malattia autoimmune molto. La cantante 55enne sta affrontando la malattia dalla diagnosi, a dicembre 2022. Si è affidata alla famiglia e ai fan per ricevere sostegno e amore in questo momento difficile. Il 15 marzo, in occasione della Giornata ...