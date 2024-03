Celebrazione del ‘Giovedì Santo’ | ideato il ‘Pellegrinaggio delle 7 chiese’

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoPrendendo spunto dalla tradizione beneventana dello “struscio” (visitare nella serata del giovedì scorso gli altari della reposizione in varie chiese della città), l’Unità pastorale San Filippo Neri, che raccoglie le comunità parrocchiali del centro storico di Benevento (Santa Sofia e Sant’Anna, San Donato e Santa Maria della Verità) hail “Pellegrinaggio7 chiese”. Domani, nella serata del Giovedì Santo, dalle ore 20 alle 24, si invitano i fedeli a compiere un atto penitenziale, visitando 7 chiese del centro storico di Benevento, tutte ricadenti nel territorio dell’unità pastorale: Santa Sofia, San Domenico, San Bartolomeo, Madonna del Carmine (detta di Sant’Anna), Basilica Cattedrale, San Donato, MadonnaGrazie. Per poter aderire al pellegrinaggio è necessario ritirare “La ...

Concerto del 25 aprile: Dargen D’Amico si esibirà in Piazza Garibaldi - Come da tradizione, il 25 Aprile si terrà il concerto in piazza Garibaldi per celebrare la Festa della Liberazione. A esibirsi a Parma sarà Dargen D’Amico: rapper, cantautore e produttore, ...gazzettadiparma

LE MODIFICHE AL CPP: IL PROCESSO TELEMATICO - Partecipazione udienza a distanza, tagliato il termine dei tre giorni - al fine di consentire che il termine di almeno tre giorni che deve intercorrere tra la notifica del decreto che dispone la partecipazione a distanza al compimento di un atto o alla Celebrazione di ...ntplusdiritto.ilsole24ore

Per Pasqua nasce il canale WhatsApp della Basilica di San Francesco e arrivano celebrazioni plurilingue nei giorni del Triduo - Nasce il canale WhatsApp della Basilica di San Francesco. L’inaugurazione con un percorso di accompagnamento alla Pasqua ...assisinews