Caught Stealing | Austin Butler protagonista del nuovo film di Darren Aronofsky

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 27 marzo 2024)saràdidiper Sony, basato sul romanzo thriller di Charlie Huston, che ne firmerà la sceneggiatura. Reduce dall’interpretazione del terrificante Feyd-Rautha Harkonnen in Dune – Parte Due,interpreterà Hank Thompson, un ex giocatore di baseball che si trova a dover lottare per la sua sopravvivenza nel mondo criminale della New York degli anni ’90”. Per, ilsegna l’ennesima collaborazione con un autore dopo aver lavorato con Denis Villeneuve per Dune 2 e Baz Lurhman per Elvis. L’ultimo progetto diè stato invece The Whale, che ha portato Brendan Fraser a vincere l’Oscar ...