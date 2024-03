Catturare la naturalezza | grande successo per la mostra di Azzurra Primavera “100 ritratti oltre l' immagine”

(Di mercoledì 27 marzo 2024)per il vernissage della“100l'”, prima personale dell'Artista e Fotografa. L'esposizione, curata da Barbara Santoro e Cesare Biasini Selvaggi, è visitabile sino al prossimo 30 Giugno presso la sede dell'Arimondi Circle, al quarto piano dell'ex deposito divenuto “condominio degli artisti” di Via Arimondi 3, quartiere Portonaccio di Roma. Il percorso figurativo mira a cogliere l'essenza degli scatti dil'per l'appunto, catturando la naturalità ed estemporaneità dei personaggi immortalati, colti nella loro profonda autenticità. Articolata in 5 tappe, laprende avvio dagli esordi professionali ...

