Catania-Giugliano giovedì 28 marzo 2024 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Il KO di Torre del Greco proietta ildi Zeoli in una situazione paradossale: gli etnei infatti sono già qualificati per i playoff qualora il Padova terminasse al secondo posto il proprio girone a prescindere dalla vittoria del trofeo, ma solo nel caso in cui evitino i playout. Se ilfinisce nelle ultime 5 vposizioni di classifica nella Serie

Sono state otto le partite della ventiseiesima giornata di Serie C alle 18:30 di oggi, mercoledì 14 febbraio. Nel girone A la Fiorenzuola in trasferta ha vinto 2-1 lo scontro diretto per la ... (sportface)

La gara interna Catania-Giugliano , in programma giovedì 28 marzo alle ore 20,45, verrà disputata in assenza di spettatori quale misura di sicurezza nelle manifestazioni sportive (itasportpress)

Catania-Giugliano: dirige Milone di Taurianova - Sarà il sig. Stefano Milone della sezione di Taurianova a dirigere l'incontro Catania-Giugliano, in programma domani alle ore 20:45 al "Massimino" (gara a porte chiuse). Il fischietto calabrese sarà c ...calciocatania

Serie C: la Triestina liquida l’Alessandria, riflettori su Catania-Giugliano e Gubbio-Torres - La Triestina batte l'Alessandria e sale al quarto posto in classifica, notte fonda per i piemontesi sempre più ultimi e distanti dalla zona playout. Si apre il sipario sulla prossima giornata di Serie ...sport.virgilio

Avellino, Pazienza tiene tutti sulle spine in vista della partita contro il Picerno - A metà settimana, in casa Avellino, non mancano di certo i problemi ma, alla luce di quelli che erano i timori del post gara di Giugliano, sono sicuramente meno gravi del previsto.ilmattino