Catania | Consiglio comunale approva all’unanimità il nuovo regolamento sui beni confiscati

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Pubblicato il 27 Marzo, 2024 Il, presieduto da Sebastiano Anastasi, hato ieri sera, 26 marzo,dei 30 consiglieri presenti ilper l’affidamento deialla criminalità organizzata.L’atto, illustrato dall’assessore ai, Viviana Lombardo, presente in Aula il sindaco Enrico Trantino, va ad abrogare ilche era statoto con deliberazione deldel 17 giugno 2014.Il documento ha ottenuto il via libera dell’Assemblea insieme con diversi emendamenti, alcuni proposti dall’Amministrazione, altri a firma delle commissioni IV e II, uno del ...

Il Consiglio comunale approva la mozione di Maurizio Mirenda sull’utilizzo fondi regionali per la sicurezza a Catania - Il Consiglio Comunale di Catania, durante la seduta di ieri sera, ha approvato la mozione “Utilizzo fondi regionali in scadenza” proposta dal consigliere Maurizio Mirenda. Si tratta di fondi messi a ...catanianews

Rissa al bar Europa, Mirenda: “Fondi regionali per la sicurezza” - Finalmente il Consiglio ha risposto positivamente alla mia proposta per contenere il dilagarsi di questo fenomeno”. “Chiedo pertanto al Sindaco di Catania Enrico Trantino come membro del Comitato per ...livesicilia

Disservizi alla caldaia dello stadio, la Commissione convoca sindaco e assessore - Il consigliere di Fratelli d’Italia Dario Carbone, durante la seduta odierna della Quinta Commissione Consiliare Sport, ha richiesto di convocare il signor Sindaco, l’Assessore allo Sport e il Diparti ...messinasportiva