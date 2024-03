Lazio, Castroman amarcord: il suo ricordo del poker contro la Juve - FOTO - Manca sempre meno a Lazio - Juventus, la prima di tre sfide in un mese tra le due squadre. È una classica del calcio italiano, che in passato ha messo in palio uno Scudetto e diversi ...lalaziosiamonoi

Castroman oggi è fuori dal calcio, vende santini ma non per soldi: “Su di me hanno detto cose false” - Lucas Castroman ha vestito la maglia di Lazio e Udinese in Serie A, senza lasciare un segno particolarmente degno di nota. Il momento più alto della sua carriera italiana è stato la rete nel derby a ...fanpage