Caso Santanchè | Decaro e attentato in Russia | gli aggiornamenti in diretta da Montecitorio VIDEO

Scene da Montecitorio. Perché tira una brutta aria per Daniela Santanchè (di A. Raimo): Per capire come sono messi in maggioranza sul caso Santanchè basta una scena a Montecitorio, dove si vota la riforma del codice della strada. Fuori dal calendario il presidente di turno Fabio Rampelli consente una discussione con richiamo all'...

Italo Bocchino fa impazzire la Piccolotti: "Voi dite glamour, noi diciamo fi***": 'La attaccano perché donna, di destra e f***ga'. Italo Bocchino spiazza tutti a DiMartedì , su La7, parlando della ministra del Turismo Daniela Santanchè indagata per il caso Visibilia . L'ex onorevole grillino Alessandro Di Battista , che chiede le dimissioni immediate della ministra, sbotta: 'Addirittura sta subendo lei una persecuzione ...