Caso Juan Jesus | il Napoli non giocherà con la patch della Serie A contro il razzismo E intervengono anche i tifosi

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Basta “iniziative di facciata”ildi Lega e Figc: dopo la rabbia per la decisione del giudice sportivo di non squalificare il difensore dell’Inter Francesco Acerbi, ilha deciso di passare ai fatti. Quindi, come conseguenza dell’annuncio diramato dalla società partenopea, la squadra scenderà in campo senza la‘Keep racism out‘ sulla maglia già nel prossimo match diA, in programma sabato 30 marzo alle 12.30 allo stadio Maradonal’Atalanta. Tommaso Bianchini, Chief Revenue Officer del, in occasionepresentazionequinta maglia che verrà indossatagli orobici, ha spiegato qual è la posizione del club azzurro: “Ilha già comunicato ...

In occasione del prossimo match di Serie A, in programma sabato 30 marzo alle 12.30 allo stadio 'Maradona' contro l'Atalanta il Napoli scenderà in campo senza la ' patch ' 'Keep racism out'

Caso Acerbi, il Napoli: “Per protesta non aderiamo alla campagna della Lega contro il razzismo” - Il direttore marketing della società partenopea: “L’iniziativa per la prossima giornata di campionato non ci vedrà coinvolti. D’ora in poi il club si impegnerà solo in modo personale e non più per int ...rainews