Caso Acerbi | il Napoli | “Non parteciperemo a campagna Lega su razzismo”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Il-Juan Jesus continua a far discutere anche dopo la sentenza di assoluzione pronunciata dal giudice sportivo. La società sportivanon ci sta e decide di pubblicare un clamoroso annuncio. “Ilha comunicato già che qualsiasi iniziativa sarà fatta dale non più per interposta persone di enti e associazioni. Quindi all’iniziativa del prossimo turno di campionato in campo, la“Keep racism out”, non. Andremo avanti da soli”. Questa la dichiarazione bomba di Tommaso Bianchini, responsabile marketing della squadra partenopea.Leggi anche: Il giudice sportivo assolve: nessuna squalifica per i presunti insulti razzisti a Juan Jesus L'articolo proviene da The Social Post.