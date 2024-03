Caso Acerbi | il Napoli non indosserà la patch anti razzismo della Serie A

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Niente‘Keep racism out’ sulle maglie deldopo la sentenza di assoluzione del giudice sportivo che ha chiuso il-Juan Jesus. Come precisato ieri dalla società partenopea il club “non aderirà più a iniziative di mera facciata delle istituzioni calcistiche contro ile le discriminazioni, continueremo a farle da soli, come abbiamo sempre fatto, con rinnovata convinzione e determinazione”. Una decisione che si estende quindi anche alla campagna ‘Keep Racism Out. Together. Everywhere’, realizzata dalla LegaA e in programma nella prossima giornata diA, che vedrà ilscendere in campo contro l’Atalanta. A ribadire la linea del club è Tommaso Bianchini, responsabile marketingsocietà ...

