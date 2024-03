Caso Acerbi | Gravina può impugnare le decisioni del Giudice sportivo Gazzetta

(Di mercoledì 27 marzo 2024)è stato assolto dal, la questione è chiusa, almeno dal punto di vista, come scrive ladello Sport. “Per Juan Jesus ilsi chiude qui, almeno dal punto di vista. Una decisione dele? infatti inappellabile da chiunque non sia il sanzionato. Il brasiliano non puo? quindi fare ricorso alla Corte sportiva d’Appello” Nessuna possibilità per Juan Jesus Juan Jesus potrebbe appellarsi alla Procura Figc, ma è unaremoto, considerando che le indagini sono state già svolte. “In linea del tutto teorica potrebbe presentare un esposto alla Procura Figc, che pero? sulha gia? indagato, quindi avrebbe poco senso chiedere un secondo controllo. Anzi, a rigor di ...

