Casellati | falsità sulla mia presenza in commissione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) "Posso comprendere le osservazioni polemiche sul premierato che possono far parte di una normale dialettica politica, ma trovo intollerabili le, che mirano a screditare l'attività del Governo, che ha visto nella miacostante. Il più grande rispetto dei Senatori e del Parlamento". Lo dichiara il Ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa Elisabetta. "Non mi piacciono - prosegue- le polemiche pretestuose. Faccio presente che ieri era prevista laper le ore 20:00. Essendo finita l'Aula prima delle 20:00, il Presidente Balboni ha chiesto, con esito positivo unanime, a tutti i componenti della, a cominciare dalle opposizioni, se si poteva iniziare con le dichiarazioni di voto sugli emendamenti in attesa ...