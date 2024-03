Carriere alias | semaforo verde in Regione | i dipendenti di Palazzo Lombardia potranno cambiare nome

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Anche idiche non si riconoscono nel genere dichiarato alla nascitachiedere di poter usare al lavoro undifferente, più vicino alla propria identità. La giunta regionale ha infatti recepito il contratto collettivo degli enti locali dopo che è stata avanzata una richiesta da un lavoratore. Nei mesi scorsi aveva fatto molto discutere la proposta di Fratelli d'Italia, presentata dal consigliere regionale Giacomo Zamperini, contro lenelle scuole, ossia la possibilità per le persone transessuali di usare in classe ilche corrisponde alla propria identità di genere, differente da quello anagrafico. La mozione che chiedeva alla giunta di farsi portavoce con le scuole lombarde che aderiscono ...