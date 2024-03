Carrarese per il terzo posto Tiene banco il big match di domani con il Perugia Calabro | Non è decisivo»

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Quanto vale? Tanto ma non tutto. Parola di Antonio. Il tecnico di Galatina ha anticipato i temi dello scontro diretto di. Ilcol? "No, assolutamente. Anche se vincessimo metteremmo un mattone importante ma non definitivo. Sarà una sfida dove ognuno cercherà di prevalere senza fare troppi calcoli. Noi vogliamo consolidare ilma dire che facciamo la corsa sulè riduttivo perché ci teniamo anche rimanere la miglior terza dei tre gironi". Le due squadre giocano a specchio. Che si aspetta? "Quando si incontrano moduli speculari se si rimane sulla posizione la superiorità numerica di solito ti viene data dall’uno contro uno e dalla vittoria ...

Firenze, 24 marzo 2024 – Vince l’Arezzo che regola 2-0 la Fermana . Ko per Lucchese e Pontedera, che perdono rispettivamente con Cesena e Pescara. Questo dice la giornata del girone B di Serie C con ... (sport.quotidiano)

Este: Panariello vs Masini sul palco di Este Music Festival - Sono Giorgio Panariello e Marco Masini. Si incontreranno il 25 luglio nell’arena estiva del Castello Carrarese, per il cartellone di Este Music Festival che ospita anche Francesco De Gregori (22 ...padovanews

Carrarese – Perugia: diretta live e risultato in tempo reale - La partita Carrarese - Perugia di Giovedì 28 marzo 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 34ma giornata del Girone B di Serie C ...calciomagazine

ATP Miami, Musetti ko negli ottavi: Alcaraz vince in due set - Una buona versione di Musetti non basta per fermare il numero 2 al mondo che si qualifica per i quarti di finale battendo il Carrarese con un doppio 6-3. Lorenzo ha pagato nel primo set l'inizio contr ...sport.sky