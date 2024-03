“Cappellini lei è veramente un cretino!” Orsini sbotta contro il giornalista di Repubblica in diretta tv

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Alessandroè noto per le sue dure prese di posizione sui social e in tv su Ucraina e Israele. Ed ha più volte dimostrato di essere disposto a difendere le sue idee fino all’ultimo respiro. Ed è proprio il caso di dire che è quello che è successo durante l’ultima puntata di ‘È sempre Cartabianca’. Ospite in collegamento video del talk show condotto tutti i martedì sera su Rete 4 da Bianca Berlinguer, il professore di sociologia del terrorismo internazionale prende, per così dire, poco con filosofia la risata di scherno che a suo dire ildi, Stefano, mostra al pubblico mentre lui sta terminando un ragionamento. E cosìsi esibisce in una sbroccata epica.Leggi anche:: “Difesa italiana mette militari a rischio a Costanza”, ma il ...