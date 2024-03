Cappellini gli ride in faccia? E Orsini sbrocca | Cretino | il pagliaccio vallo a fare a Repubblica | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Clamorosa rissa in diretta a CartaBianca su Rete 4 tra Massimilianoe Stefano, con Bianca Berlinguer costretta a intervenire per placare gli animi. Il professore, spesso contestato per le sue controverse tesi sulla guerra in Ucraina, sta spiegando: "La Nato dà per scontato e accetta che il Donbass sia spacciato, perché il Donbass è spacciato. In questo momento rimangono tre roccaforti che a un certo punto cadranno, così come è caduta Bakhmut, così come è caduta Avdiivka. Così come in queste ore stanno cadendo tutti i villaggi. E la Nato lo accetta serenamente, senza far scoppiare la Terza Guerra mondiale...". Mentreparla in collegamento, ain studio scappa un sorriso. E il professore, letteralmente, esplode. "lei è veramente un ...