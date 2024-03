Caos Bari | Fiorello strapazza il Pd | L' agendina coi numeri dei boss

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Il casofa ancora capolino nella rassegna stampa dia Viva Rai2. Ma la puntata di mercoledì inizia con il grande mistero dell'identità dello street artist Banksy: “Nessuno sa chi sia” – dice, per poi inquadrare una fotografia – “Guardate la notizia: ecco la ripresa amatoriale che svelerebbe l'identità dell'artista. Questo è il gomito, la maglietta, la mano… ragazzi, è Roberto Sergio, l'AD della Rai! È lui che fa questi disegni”. Si menziona poi il commento della Rai su Amadeus: “La Rai tratta con Amadeus. ‘È e resta un valore aggiunto'. Capito cosa ti hanno detto? Che sei un valore aggiunto, la Rai ha già un valore, ti danno dell'aggiunto” – scherza con l'amico. Come detto si torna a parlare nuovamente dello scandalo pugliese e della recente dichiarazione del governatore Michele Emiliano: “Non sa se si chiama ...

