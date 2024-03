Cantieri stradali in via Repubblica

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Lavori in corso in via. Dalle 9 alle 16 di giovedì e venerdì, l’amministrazione dispone la chiusura al transito di via dellain corrispondenza delle intersezioni con le vie Casanova e delle Rimembranze per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale. La fase 1 dei lavori prevede il divieto di transito dalle 9 alle 16 di giovedì sulla carreggiata sud (direzione est - via Jussi) nel tratto tra l’intersezione con via E. Casanova e l’intersezione con via Delle Rimembranze. La fase 2 dei lavori, invece, prevede dalle 9 alle 16 di venerdì il restringimento della carreggiata nord di via Della(direzione ovest - via F.lli Canova) in corrispondenza dell’intersezione con via S. Lazzaro.

