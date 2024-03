Cani in spiaggia | ai Lidi Ravennati si parte da sabato 30 marzo | ecco dove

(Di mercoledì 27 marzo 2024), 272024 – “Abbiamo voluto ampliare il periodo di accesso delle spiagge dedicate aicon i loro padroni, anche se ovviamente la balneazione sarà possibile solo contestualmente all'attivazione del servizio di salvamento, ma ci teniamo che i nostrisiano attrattivi, per tutti, anche nel periodo primaverile". Sono le parole di Andrea Giacomini, assessore al Turismo del Comune di Ravenna. Daprossimo (30), in coincidenza con ilche precede la Pasqua e l’apertura della stagione balneare estiva, è previsto il libero accesso deiinnelle sei aree individuate dall’apposita ordinanza e disponibili fino a2 novembre....

