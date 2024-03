Camorra | arrestati i responsabili della morte di Giulio Giaccio

(Di mercoledì 27 marzo 2024) , ucciso e poi sciolto nell’acido I carabinieri del Ros di Napoli hanno arrestato tre persone accusate di essere gli esecutori materiali dell’omicidio di, un operaio 26enne ucciso per uno scambio di persona nel 2000. La vittima fu raggiunta da alcuni colpi di arma da fuoco e poi sciolto nell’acido. Le indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, hanno permesso di ricostruire la dinamica del delitto.fu scambiato per un altro uomo, che all’epoca era in guerra con il clan Polverino. I killer, all’epoca affiliati al clan, lo freddarono in un agguato in piazza a Pianura. I tresono: Raffaele D’Alterio, Luigi De Cristofaro e Salvatore Simioli, tutti esponenti del clan Polverino di Marano, accusati dall’Antimafia di aver eseguito gli ordini di Salvatore ...

Ucciso per errore e sciolto nell'acido: altri 3 arresti per l'omicidio Giaccio - In particolare ci sono altri 3 arresti per l'omicidio di Giulio Giaccio ... Giaccio, che non aveva mai avuto nulla a che fare con la Camorra, venne scambiato per un giovane che aveva importunato la ...

Torturato e sciolto nell'acido per errore: dopo 20 anni risolto l'omicidio Giaccio - I carabinieri hanno arrestato i presunti killer dell'assassinio risalente al 2000. Il clan Polverino avrebbe punito la vittima per una relazione con la sorella del boss, ma c'è stato uno scambio di pe ...