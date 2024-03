Camila Cabello spiazza con il singolo I Luv It | il video musicale

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Con Familiaci ha regalato dei singoli pazzeschi, da Don’t Go Yet a Bam Bam e adesso è tornata con un nuovo pezzo, decisamente diverso da quello che abbiamo ascoltato nel 2021 e 2022. La cantante americana oggi ha rilasciato I Luv It. La canzone è anche caruccia 8così come il), ma per quanto mi riguarda il vero problema di questoè proprio il ritornello, che sì, è martellante, ma non in senso positivo. Quegli I Love Ita ripetuti come sefosse posseduta sono quasi fastidiosi, la mia testa adesso…& Playboi Carti x I LUV ITpic.twitter.com/GOw7WZ54pE — PortalBrasil (@portalbr) March 27, 2024: I Luv It, il ...