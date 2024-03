Cambium Networks presenta la prima di una nuova classe di soluzioni Enterprise Wi-Fi 7

Leggi tutta la notizia su pantareinews

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Milano 27 Marzo 2024 –annuncia la prossima evoluzione del Wi-Fi con il lancio di un nuovo access point Wi-Fi 7. L’X7-35X è una soluzione tri-radio, tri-banda 2+2+2, alimentata dalla piattaforma di Qualcomm Technologies, che offre la più recente tecnologia Wi-Fi per fornire esperienze utente eccezionali a un valore elevato, come parte della soluzione complessiva ONE Network diper le aziende. Chris DePuy, analista tecnologico e co-fondatore del 650 Group, ha commentato: “Il Wi-Fi 7 sta ridefinendo gli standard di comunicazione wireless. Grazie a velocità senza precedenti, bassa latenza e maggiore efficienza, il Wi-Fi 7 è pronto a rivoluzionare i settori industriali, aprendo un nuovo mondo di possibilità per la connettività senza soluzione di continuità e le applicazioni avanzate.” “Le aziende devono tenere il ...