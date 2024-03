Call center aggressivi | i consigli di Adiconsum per difendersi

È ripartita la campagna di comunicazione di Antitrust e Arera #difenditicosi studiata per dare assistenza e consigli ai consumatori ‘assediati’ dai Call center aggressivi , anche in vista della fine ... (bergamonews)

Per il cantautore romano erano “la castità, la verginità, la sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte“. Per l’attore e comico di origini abruzzesi, adozione ... (ilgiorno)