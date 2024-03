Calciomercato Milan – Ramos un’idea? Al-Khelaifi si espone sulla cessione

Lo Sporting Lisbona rimane in attesa di una chiamata da parte del Milan per Gyokeres. Ma c’è un ostacolo sulla cifra da pagare Il suo nome è nella lista degli obiettivi del Milan . Viktor Gyokeres ... (dailymilan)

Calciomercato Milan , il giovane argentino Giay annuncia quello che sarà il suo futuro in estate. Ecco le parole dell’argentino Accostato al Calciomercato Milan in passato e seguito con grande ... (calcionews24)

Calcio: razzismo, Cus Cagliari allontana allenatore futsal - (ANSA) - ROMA, 27 MAR - Pesanti insulti di stampo razzista all'indirizzo di un giocatore della Villacidrese Calcio, Sergio Rocha. Così il Cus Cagliari dal suo sito giustifica l'allontanamento ...tuttojuve

Goncalo Ramos Milan, Al Khelaifi chiude la porta «Sono molto felice di averlo al PSG» - Uno degli attaccanti accostati al Calciomercato Milan per il dopo Giroud è Goncalo Ramos, punta del PSG. Di lui ha parlato il presidente del club francese Al Khelaifi, ritenendosi soddisfatto del ...milannews24

Milan-Roma, settore ospiti sold out - Milan-Roma, caccia al biglietto. Una doppia sfida che vale doppio per le due formazioni, i tifosi impazziscono per un biglietto. Alle 12 in vendita i biglietti per il settore ospiti, andata dei quarti ...sportpaper