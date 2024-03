Calciomercato Milan – Due fattori possono spingere Gyökeres in rossonero

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Viktor, attaccante dello Sporting Lisbona, è un obiettivo didel. I portoghesi, però, chiedono molto per lui

In attesa della prossima sessione di Calciomercato il Milan dovrà fare attenzione al l’Atletico Madrid nella corsa a Viktor Gyokeres Alla fine di questa stagione il Milan dirà addio a Olivier Giroud. ... (dailymilan)

Joshua Zirkzee è l'obiettivo principale del Milan per il prossimo Calciomercato estivo. Il centravanti del Bologna , però, ha costi elevati (pianetamilan)

Giroud sempre più vicino all’addio. Il Milan è alla ricerca del degno erede: i nomi sull’agenda dei dirigenti rossoneri sono tanti. - Giroud sempre più vicino all’addio. Il Milan è alla ricerca del degno erede: i nomi sull’agenda dei dirigenti rossoneri sono tanti.spaziomilan

Milan, Giroud negli Usa: c'è l'accordo. Per il futuro Gyokeres in pole, poi Zirkzee - Dialogo avanzato col Los Angeles FC, contratto da 18 mesi. Joshua piace ma costa, come lo svedese e Sesko ...gazzetta

Un’altra Juve per un altro Allegri: sono finiti gli anni d’oro - TORINO - C’era una volta Massimiliano Allegri doc. Nel senso che poteva permettersi il lusso di allenare prevalentemente solo giocatori top, appunto a denominazione di origine controllata. Gli è capit ...tuttosport