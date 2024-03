Calciomercato com – Atalanta | lavoro individuale per Koopmeiners e de Ketelaere | cosa filtra in vista del Napoli|Serie A

(Di mercoledì 27 marzo 2024) 2024-03-27 18:42:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Gian Piero Gasperini riabbraccia i giocatori impegnati con le rispettive nazionali in giro per il mondo negli ultimi 10 giorni e può iniziare a preparare l’ennesimo tour de force che attende la sua. A cominciare dalla sfida contro il Napoli di sabato 30 marzo (ore 12.30), nuovo snodo fondamentale nella corsa per un piazzamento Champions League – i nerazzurri sono sesti in classifica, con una partita in meno e 7 punti di ritardo rispetto al Bologna quarto, due lunghezze sopra la squadra di Calzona – che sarà poi seguita dalla prima semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Mario Pasalic, El Bilal Touré, Marten de Roon, Matteo Ruggeri e Ademola Lookman hanno fatto il loro ritorno al centro sportivo di Zingonia partecipando tutti, ad eccezione dell’esterno mancino, alla seduta ...

2024-03-22 17:09:00 Fermi tutti! Allarme Charles De Ketelaere in casa Atalanta . Non arrivano infatti notizie confortanti dal Belgio , dove l’attaccante classe 2001 si stava preparando in vista ... (justcalcio)

Calciomercato Milan , Charles De Ketelaere e Daniel Maldini potrebbero lasciare il club a titolo definitivo: come verranno investiti i soldi ? Il Calciomercato si avvicina sempre di più e si iniziano ... (dailymilan)

Il Milan , in vista del prossimo calciomercato estivo, si prepara ad investire molto. Serviranno assolutamente tre giocatori nuovi e forti (pianetamilan)

Napoli, Osimhen rientra in gruppo. Nessuna novità su Kvaratskhelia - Buone notizie per il Napoli in vista della sfida con l`Atalanta alla ripresa del campionato (anticipo della 30esima giornata di Serie A: Francesco Calzona recupera.calciomercato

Sentenza Acerbi, Juan Jesus rompe il silenzio: 'Fatico a capirla, crea un grave precedente. Il mio unico torto Agire da signore' - Juan Jesus rompe il silenzio dopo l`assoluzione di Francesco Acerbi: `Sono sinceramente avvilito. Non capisco in che modo la frase `vai via nero, sei solo un negro...`.calciomercato

Sampdoria, Leoni ha convinto: adesso il riscatto anticipato dal Padova, e la Juve... - Nonostante i diciassette anni appena compiuti, il difensore della Sampdoria Giovanni Leoni è diventato subito protagonista con la maglia blucerchiata. In pochissimi.calciomercato