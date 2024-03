Calcio Torneo delle Regioni femminile | Marche eliminate dalla Lombardia 4-0

(Di mercoledì 27 marzo 2024) In svantaggio nel primo tempo per 1-0, poi il crollo nella ripresa. 70 anni di differenza tra i due undici scesi in campo VALLESINA, 25 marzo 2024 – Lealtornano a casa ed ilin Luguria finisce con la sconfitta ai quarti di finale per mano della, decisamente più esperta e forte anche se le, squadra giovane, 70 anni era la differenza di età tra i due undici scesi in campo, non ha proprio demeritato, che vince nettamente 4-0. Sotto di un gol già nel primo tempo, poi nella ripresa il crollo. E la Generali ha parato tanto! Mister Antonio Censi: ” Sapevamo che sarebbe stgata molto dura. I 70 anni di differenza tra le due squadre in campo hanno pesato molto. Ovviamente anche la qualità e la fisicità ...

