Calcio Terza | Terricciola | pronta la festa

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Pisa 27 marzo 2024 – Nel girone A dellaCategoria pisana i giochi sono fatti, manca solo la matematica. Ilvince 0 – 3 al ‘Bronzini’ di Gagno contro la Bellani ed ipoteca la vittoria del campionato. Le reti di Salvini, Villa e Gialdini consentono alla squadra di mister Perugi di salire a quota cinquantasei punti in classifica, a più nove da La Fornace seconda a tre giornate dalla fine del campionato. La squadra di mister Rossi è bloccata sull’1 – 1 interno dal Pappiana: vantaggio ospite con Ciampi, poi pareggio locale con Gendusa. Gara dura che alla fine costringe La Fornace a prepararsi già mentalmente agli spareggi play-off promozione. Nove punti di differenza infatti dalla capolistasembrano davvero incolmabili: nel prossimo turno si giocherà lo scontro diretto ed i primi per festeggiare in casa dovranno ...