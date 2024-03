Calcio Terza | La Corte sorpassa Avane

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Pisa 27 marzo 2024 – Se nel girone A dellaCategoria pisana i giochi sono praticamente fatti, non si può certo dire altrettanto per il girone B più che mi incerto per la vittoria finale del campionato e la squadra che sarà direttamente promossa in Seconda Categoria.Latravolge per 4 – 0 il Fucecchio nel posticopi del lunedì sera e si porta in testa a più due sull’secondo, clamorosamente fermato sull’1 – 1 interno dalla Freccia Azzurra di mister Durante. Giornata di campionato che dunque rischia di risultare decisiva con il passo falso degli empolesi dell’: a segno Khazen per i locali e Paoli per i frecciati pisani. Nel rush finale Lasul campo del Ponte a Elsa, poi in casa con l’Oltrera ed infine in trasferta a Ponzano.atteso a Fucecchio, poi in casa ...