Calcio Serie D Pianese | caccia alla terza vittoria di fila Attenzione però all’ostico San Donato

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Senza il lungo degente Alagia (che ha già terminato la stagione) e Morgantini, già out contro il Montevarchi, laha ripreso ieri in vista della gara di domani alle 14,30 a San. Una sfida sulla carta non semplice perché i padroni di casa non stanno vivendo una stagione brillante ma restano una squadra di buon livello e specie sul terreno amico sono pericolosi. Dal canto suola formazione di Prosperi può cercare ladidopo quelle casalinghe di misura contro Real Forte Querceta e Aquila Montevarchi. Da capire se l’ex tecnico di Sambenedettese e Vastogirardi opterà per un po’ di turnover visto il poco tempo di recupero rispetto a domenica o se sceglierà ancora gli stessi undici che hanno giocato contro i rossoblu del Valdarno, incantando per un tempo ...