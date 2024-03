Calcio | Serie B Designazioni arbitrali | Bonacina dirige Modena-Bari

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Le gare della 31esima giornata in programma tutte nel lunedì di Pasquetta ROMA - Designati gli arbitri per le gare della 31esima giornata del campionato diB, in programma tutte il lunedì di Pasquetta. Aprirà il turno l'anticipo delle 12.30 tra, gara che verrà diretta da Kevin Bo

Geoffrey Moncada potrebbe pescare in casa Lecce, nel caso in cui Theo Hernandez dovesse lasciare il Milan nel Calciomercato estivo (pianetamilan)

Ed è ancora vigilia. No, nessun riferimento alle festività pasquali, ma è il Gubbio che si prepara ad accogliere la Torres domani (ore 20:45) per la 34° giornata del girone B di serie C. Secondi ... (sport.quotidiano)

Senza il lungo degente Alagia (che ha già terminato la stagione) e Morgantini, già out contro il Montevarchi, la Pianese ha ripreso ieri in vista della gara di domani alle 14,30 a San Donato . Una ... (sport.quotidiano)

Calcio, Serie C: la Torres a Gubbio per rendere “matematico” il secondo posto - All'andata la squadra sassarese si è imposta 3-1 con doppietta di Fischnaller e gol di Ruocco. Se i rossoblù di Greco arrivano alla sfida con il vento in poppa (22 punti su 24 in otto giornate), il ...unionesarda

"Acerbi emblema di un sistema ipocrita": sugli striscioni la protesta dei tifosi del Napoli - Serie A - La sentenza è arrivata ("non colpevole") ma la vicenda Acerbi-Juan Jesus porta ancora con sè diversi strascichi: ecco quindi apparire diversi striscio ...eurosport

Dal "girone di ferro" della Francia alle sfide dell'Italia, ecco i gruppi degli Europei 2024 - La rassegna prenderà il via il prossimo 14 giugno e vedrà gli azzurri provare a confermare il titolo conquistato tre anni fa a Wembley ...sportmediaset.mediaset