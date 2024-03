Calcio | Richarlison Ero depresso | andare in terapia mi ha salvato

(Di mercoledì 27 marzo 2024) L'attaccante del Tottenham si racconta: "Dopo i Mondiali volevo mollare tutto" LONDRA (INGHILTERRA) - Il suo gol contro la Serbia è stato scelto come il più bello dei Mondiali in Qatar, ma da lì è iniziata una spirale negativa dalla quale è uscito solo grazie alle sedute dalla psicologa.

La confessione di Richarlison , attaccante brasiliano del Tottenham, sulla depressione che lo ha colpito. I dettagli Richarlison , attaccante del Tottenham, si è raccontato in una toccante intervista ... (calcionews24)

Tottenham, Richarlison: “Dopo il Mondiale ero depresso e volevo arrendermi” - Richarlison è tornato a parlare dei Mondiali del 2022, dove il Brasile era stato eliminato ai quarti di finale contro la Croazia di Modric nella lotteria dei rigori. L'attaccante del Tottenham ha ...corrieredellosport

Richarlison distrutto, scoppia a piangere in tv: “Così mi sono salvato” - Non è tutto oro ciò che luccica. A dimostrare ancora una volta quanto questo adagio sia profondamente vero c'è Richarlison, attaccante brasiliano del Tottenham. Il classe 1997, in un'intervista rilasc ...tuttosport

Richarlison racconta la depressione dopo i Mondiali: “Ho detto a mio padre che avrei lasciato tutto” - In un'intervista molto toccante Richarlison ha raccontato il momento più buio della sua vita: "La terapia mi ha salvato, Non ho pensato a uccidermi ...fanpage